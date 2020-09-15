بيراميدز: علاقتنا بالأهلي ممتازة.. ونتعاون مع المارد الأحمر والدليل صفقة "أفشة"

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، قوة العلاقة مع النادي الأهلي.









وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "ما يتردد بشأن استحواذنا على لاعبي الاهلي أمر عارٍ من الصحة، اذا عدنا للخلف سنجد ان بيراميدز تعاون مع الاحمر في التعاقد مع أفشة".









وأردف: أيضا كنا قد اقتربنا من ضم احمد حمدي لكن رغبته في التواجد مع الجونة عطلت انتقاله لنا ولم نصل لاتفاق وحصلنا على قيمة صفقة أفشة ماديا بدون دخول صفقات تبادلية.









وأتم كلماته: علاقتنا بالاهلي ممتازة وعلاقتي الشخصية بأمير توفيق علاقة صداقة.