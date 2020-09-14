AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:03 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
علق الكابتن خالد الغندور لاعب النادى الزمالك السابق على التحكيم في مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.


وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "برافو التحكيم اليوم عشرة على عشرة".

اقرأ أيضا:
كورونا يضرب الأهلي في معسكر برج العرب.. إصابة ياسر ابراهيم وعلي لطفي بالفيروس

وعطل الاتحاد السكندري، احتفالية النادي الأهلي بالفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 42، بعدما فرض التعادل السلبي على مجريات المباراة المثيرة بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.


التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 72 فى صدارة الدوري الممتاز، ويتبقى له نقطتان للفوز بلقب الدوري رسميا، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 37 في المركز الخامس. 
رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعادل اليوم .. مران لـ لاعبي الزمالك المستبعدين من مباراة الاتحاد غدا

بعد التعادل المخيب للآمال مع الاتحاد ..غيابات الزمالك صداع فى رأس كارتيرون

طالبهم بالتركيز.. رئيس الزمالك يجتمع مع اللاعبين بعد التعادل مع الاتحاد السكندري

بسبب كورونا .. المصري يواجه عقوبات صارمة بعد انسحابه بلقاء الاسماعيلي

طنطا يحرج الاتحاد السكندري ويتعادل معه 1-1 في الدوري المصري.. فيديو

بعد تعادل الزمالك.. 6 نقاط تفصل الأهلي عن التتويج الـ42 بدرع الدورى

ترشيحاتنا

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

لأول مرة.. سكودا تطرح طراز كليك الجديد كليا.. صور

إيهاب جلال يستقر على الرحيل من المقاصة.. ومحاولات أخيرة لإقناعه بالبقاء

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

بلطجي يمسك بكلب ويلقيه من أعلى جسر بدم بارد.. فيديو

AdvertisementS

صورة تثير الجدل.. حقيقة توقيع محمد إبراهيم لـ بيراميدز رسميا

إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا المستجد

شكوى الجبلاية للفيفا.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك لقاء حرس الحدود

الأمن يخلي مدرجات الأهلي والاتحاد السكندري باستاد برج العرب

رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

الأهلي والاتحاد.. الشناوي يتصدى لضربة جزاء مشكوك في صحتها وطرد أحمد فتحي

كورونا يضرب الأهلي في معسكر برج العرب.. إصابة ياسر إبراهيم وعلي لطفي بالفيروس

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

هل حوّل إيهاب جلال وجهة محمد إبراهيم من الأهلي لـ بيراميدز .. مصدر يحسم الجدل

المقاولون العرب: 100 مليون جنيه لبيع خليفة محمد صلاح داخل مصر.. تفاصيل

خاص| حارس طنطا: مجلس الإدارة تفاجأ باستقالة المزين.. وهذا سبب تهنئة لاعبي أسوان

أخبار الرياضة.. غضب في المغرب بسبب الأهلي.. شوبير يهاجم أوناجم.. مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب لقاء الحرس.. و3 مؤشرات تحسم موقف صلاح من الانتقال إلى برشلونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

الاتحاد يؤجل حسم الأهلي لـ الدوري 42.. ويتعادل سلبيا معه في مباراة مثيرة

احذر هذا الأسطول الخارق.. تعرف على أشهر سيارات شرطة دبي.. صور