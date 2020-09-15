شكوى من انتشار القمامة بالشارع الجديد بشبرا الخيمة

أرسل المواطن سيد إبراهيم، شكوى لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار معاناة سكان الشارع الجديد التابع لحى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من انتشار وتراكم القمامة.





ويقول فى رسالته: نشكو من انتشار القمامة وتراكمها فى الشارع الجديد بشبرا الخيمة، مما أدى لانتشار الحشرات والرائحة الكريهة، والخوف من العدوى بالأمراض، مطالبا برفعها وتنظيف الطريق وتطهيره رأفة بصحة الأهالى.





اقرأ أيضا:





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



