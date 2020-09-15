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بين الناس

إبراهيم يستغيث من خطأ في حساب فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن إبراهيم عبد الناصر من سكان عمارة 14 شارع محمود رشاد منطقة صفر الرمل بالإسكندرية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من خطأ في حساب فاتورة الكهرباء .

ويقول فى رسالته : يوجد خطأ من  شركة الكهرباء فى المحاسبة حيث اننا نسكن بعقار مكون من 16 شقة بها 11شقة بعدادات عادية و عدد 5 شقق بعدادات مسبوقة الدفع (كارت) ومن المفترض عند حساب فاتورة العداد المجمع للعقار يخصم منه قراءات العدادات العادية و قيمة استهلاك عدادات الكارت والفارق يصبح هو فاقد الاستهلاك بالعداد المجمع وتحرر به فاتورة وصلت فى شهر أغسطس الى حوالى الفى جنيه؟؟.

وتابع: " ولكن الشركة تخصم فقط قراءات العدادات العادية وما يستهلكه العدادات المسبوقة الدفع يحسب كفاقد ونحاسب عليه مرة اخرة ، وذلك منذ سنين وقد ذهبنا للشركة فرع سابا باشا الاسكندرية واصروا على انه يخصم ولكن بحسبه بسيطة و من خلال موقع الشركة اتضح ان الشركة فعلا تحاسبنا مرتين على العدادات مسبوقة الدفع واليكم الصور من واقع موقع الشركة و طريقة الحساب
التواصل مع القارئ  01004181976

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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