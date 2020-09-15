مرتضى منصور ساخرا من محمود الخطيب: احترف في ليفربول وشارك في ‏كأس العالم بالسنبلاوين

قال مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: إن محمود ‏الخطيب، ليس ابنا من أبناء النادي الأهلي.‏





، وغيره ‏من نجوم الفريق الأحمر".‏ وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد ‏جمال"، على شاشة "الزمالك": "طالما كان الخطيب أسطورة؛ لماذا لم ‏يحترف خلال مشواره الكروي، في الوقت الذي احترف محمد عمارة





وواصل: "الخطيب ساوم الأهلي ، ووضع شروطًا مالية من أجل استمراره في ‏النادي ، وهدد بالرحيل؛ وذلك بشهادة مصطفى يونس".‏



