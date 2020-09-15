مرتضى منصور ساخرا من محمود الخطيب: احترف في ليفربول وشارك في ‏كأس العالم بالسنبلاوين

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: إن محمود الخطيب، ليس ابنا من أبناء النادي الأهلي.
وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد جمال"، على شاشة "الزمالك": "طالما كان الخطيب أسطورة؛ لماذا لم يحترف خلال مشواره الكروي، في الوقت الذي احترف محمد عمارة، وغيره من نجوم الفريق الأحمر".
وواصل: "الخطيب ساوم الأهلي، ووضع شروطًا مالية من أجل استمراره في النادي، وهدد بالرحيل؛ وذلك بشهادة مصطفى يونس".
وأكمل ساخرًا: "مجدي عبدالغني شارك في كأس العالم، ولكن الخطيب لعب بكأس العالم في السنبلاوين".