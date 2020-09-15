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رياضة

مرتضى منصور ساخرا من محمود الخطيب: احترف في ليفربول وشارك في ‏كأس العالم بالسنبلاوين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:48 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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حسام الحارتي
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: إن محمود ‏الخطيب، ليس ابنا من أبناء النادي الأهلي.‏

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد ‏جمال"، على شاشة "الزمالك": "طالما كان الخطيب أسطورة؛ لماذا لم ‏يحترف خلال مشواره الكروي، في الوقت الذي احترف محمد عمارة، وغيره ‏من نجوم الفريق الأحمر".‏

وواصل: "الخطيب ساوم الأهلي، ووضع شروطًا مالية من أجل استمراره في ‏النادي، وهدد بالرحيل؛ وذلك بشهادة مصطفى يونس".‏

وأكمل ساخرًا: "مجدي عبدالغني شارك في كأس العالم، ولكن الخطيب ‏لعب بكأس العالم في السنبلاوين".
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