في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

بداية تلك العلاقة في خمسينيات القرن الماضى، وكانت في إحدى حفلات الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وغنى عبد الحليم في هذه الحفلة، وقدمه إسماعيل ياسين بنفسه للجمهور واصفا إياه بأنه شاب موهوب صاحب صوت جميل.

وبدأ عبد الحليم حافظ، في شق طريق نجوميته كمطرب وممثل محققا نجاحا، وفي عام 1958 ظهر "العندليب"، مع كل من أحمد مظهر ومحمد توفيق، كضيوف شرف في فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس الحربي" من بطولة إسماعيل ياسين، وإخراج فطين عبد الوهاب، وغنى إسماعيل ياسين في المشهد الذي جمعه بعبد الحليم حافظ، الأغنية الشهيرة للعندليب "في يوم وليلة" بشكل كوميدي.



