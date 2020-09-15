AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:44 ص
إسماعيل ياسين - عبد
إسماعيل ياسين - عبد الحليم حافظ
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد أسطورة الكوميديا، الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أو إسماعيل ياسين إسماعيل علي نخلة، كما هو مدون في شهادة ميلاده، إذ ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة السويس عام 1912، ورحل عن عالمنا في 24 مايو 1972، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا. 

وقدم إسماعيل ياسين وجوها جديدة في التمثيل، والذين كانوا في بداية مشوارهم الفني، وتعاون أيضا مع نجوم كبار، ولكن الشيء الغريب في الأمر، أن إسماعيل ياسين لم يلتقِ الفنان عبد الحليم حافظ في أي فيلم سينمائي طوال مشوارهما الفني، على الرغم من أنهما جمعتهما علاقة شخصية. 

بداية تلك العلاقة في خمسينيات القرن الماضى، وكانت في إحدى حفلات الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وغنى عبد الحليم في هذه الحفلة، وقدمه إسماعيل ياسين بنفسه للجمهور واصفا إياه بأنه شاب موهوب صاحب صوت جميل. 

وبدأ عبد الحليم حافظ، في شق طريق نجوميته كمطرب وممثل محققا نجاحا، وفي عام 1958 ظهر "العندليب"، مع كل من أحمد مظهر ومحمد توفيق، كضيوف شرف في فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس الحربي" من بطولة إسماعيل ياسين، وإخراج فطين عبد الوهاب، وغنى إسماعيل ياسين في المشهد الذي جمعه بعبد الحليم حافظ، الأغنية الشهيرة للعندليب "في يوم وليلة" بشكل كوميدي. 

ولكن سرعان ما انتهت هذه العلاقة بخلاف حاد حيث دعا إسماعيل ياسين عبد الحليم حافظ على عيد ميلاد نجله ياسين، ولكن الأخير قرر ألا يحضر، مكتفيا بإرسال هدية لـ ابن اسماعيل ياسين؛ وهو الأمر الذى اعتبره "أبو ضحكة جنان" نوعا من الإهانة، وقرر أن يرد الهدية، وتحولت العلاقة الشخصية إلى خلاف حاد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى رحيل ثريا حلمى .. 6 معلومات عن صاحبة الـ 300 منولوج

فى ذكرى ميلاده .. سر الشائعة التي أزعجت حسين كمال من العندليب

أحمد فرحات: مسرح المدرسة سبب دخولي الفن.. والتواضع ميزة إسماعيل ياسين

ترشيحاتنا

فوجئت بـ قرار إقالتي من الجونة.. بيدرو بارني يتحدث عن كواليس رحيله عن الفريق

أكبر شركة لقاحات في العالم تعلن مفاجأة حول لقاح كورونا

بيراميدز: عقودنا زي الأهلي والزمالك.. وتعاقدنا مع رمضان صبحي في حضور أسرته

فضل قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر .. 8 أسباب تجعلك تداوم عليها

شاهد.. نيسان ميكرا اليابانية في ثوبها الفرنسي الجديد

مرتضى منصور ساخرا من محمود الخطيب: احترف في ليفربول وشارك في ‏كأس العالم بالسنبلاوين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

حرارته 464 درجة مئوية.. ناسا تدرس إرسال بعثات إلى كوكب الزهرة.. وهذا ما حدث لأول مركبة اقتربت منه