AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد عزت العلايلي.. قصة اعتقاله في حادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:45 ص
عزت العلايلي - جمال
عزت العلايلي - جمال عبد الناصر
Advertisements
سعيد فراج
يحتفل اليوم الثلاثاء، 15 سبتمبر الفنان عزت العلايلي، بعيد ميلاده الـ 86، إذ ولد في مثل هذا اليوم، في حي باب الشعرية بالقاهرة عام 1934، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وقدم العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، وبعض الأعمال المسرحية. 

التحق عزت العلايلي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقد كان عشقه للفن يداعب خياله ويغازل مستقبله، ولكن عند تخرجه لم تكن الفرص متاحة بسهولة للاندماج في المجال الفني، وحتى يقترب أكثر من حلمه؛ عمل معدا ببرامج التليفزيون.

وجاءت إليه الفرصة ليجني ثمرة تضحيته ووفائه للوعد الذي قطعه على نفسه وهو الوقوف مع إخوته لنهاية المشوار، فإذا به يسند إليه دور في فيلم ( رسالة من امراة مجهولة ) عام 1992، ولتكن هذه الفرصة هي بداية عهده بالفن فقد تألق وظهرت موهبة فنان واع مبدع دارس لفن الإخراج والتمثيل معا.

وكان للفنان عزت العلايلي، نشاطًا في مناهضة الاحتلال الإنجليزي في بداية حياته، إذ شارك في الكفاح ضد الإنجليز بمدن القناة، وقت أن كان طالبًا، إذ قام بتسجيل اسمه مع محامي للإنضمام للحركات المناهضة للاحتلال. 

وفي هذه الأثناء تم الإعتداء على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية عام 1954، وعلى خلفية هذا الحادث تم اعتقال عدد كبير من المشتبه فيهم بمحاولة اغتيال «ناصر»، وقضى عزت العلايلي 21 يومًا في المعتقل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذكريات معه.. كتاب جديد للمؤسسة الروسية للثقافة والعلوم

وفاة الناقد المسرحي حسن عطية بعد صراع مع السرطان

اتحاد المسرحيين الأفارقة ناعيا حسن عطية: فقدنا رمزا كبيرا من رموز أبو الفنون

تقديرا لمشواره الفني.. الإسكندرية السينمائي يطلق اسم عزت العلايلي على دورته الـ 36

عزت العلايلي: تكريمى بـ"الإسكندرية السينمائي" شرف كبير

ترشيحاتنا

بعد إجرائه عملية تجميل.. هؤلاء النجوم سبقوا أحمد سعد وخضعوا لجراحات تجميل

. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15- 9 - 2020 والقنوات الناقلة

كم يوما يسأل الميت في القبر وهل يشعر بمن يزوره؟ أسرار لا تعرفها عن البرزخ

أحمد حلمي يكشف من أين حصل على 40 ألف جنيه قيمة شبكة منى زكي

بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

بعد تأجيل التتويج بالدوري.. نبيل الحلفاوى ينتقد رينيه فايلر بشدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية العروس عند الأردنيين| ديانا كرزون تتلقى «نُقطة فرحها» من أحد المعازيم.. شاهد

قتل أباه وأمه بوحشية.. مجند حوثي يفتح النار على أسرته و أبناء قريته

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة