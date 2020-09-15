انخفاض جديد.. الصين تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في انخفاض عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 10 حالات.





وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية.





وترتفع بذلك إصابات كورونا في الصين إلى 85 ألفا و202 حالة، ووفاة 4634 شخصا.





وأعلن رئيس الصحة في العاصمة الصينية بكين، عن عدم تنفيذ أي حملة تطعيمات واسعة النطاق، على نطاق الصين كلها، مؤكدا سيطرة البلاد على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



