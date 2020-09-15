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تكنولوجيا

تعرف على أحدث تكنولوجيا الإضاءة من شركة روزتاليد.. تفاصيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
فازت شركة روزتاليد للاضاءة الحديثة، بمناقصة إضاءة قرية سياحية بمدينة العين السخنة بعد منافسة شرسة مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في مجال الاضاءة الليد؛ بحسب مصعب أبو الفضل مدير التسويق فى الشركة .

وقال ابوالفضل، إن الشركة فازت بالمناقصة؛ بعد تقديم سعر مميز للكشافات الجديدة، والتى تتميز بأحدث وسائل تكنولوجية، إلى جانب أفضل المواصفات الفنية لكشافات إضاءة الشوارع الليد.  

وأشار إلى أن الكشافات الجديدة التى تم تركيبها بداخل القرية بقدرة 135 وات كبديل للكشافات التقلدية التى تستهلك قدرات كبيرة 400 وات من الكهرباء .

وأكد أن الكشافات الجديدة توفر 85 % من أستهلاك الطاقة الكهربائية مما يحقق وفرة كبيرة فى فواتير الكهرباء لملاك القرية السياحية؛ مما يمكنهم من سرعه استعادة تكلفة تغيير الكشافات الجديدة خلال مدة وجيزة، من خلال تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء . 

ونوه إلى  أن الكشافات الجديدة يتم منحها للعملاء بفترات ضمان لمدة 5 سنوات بهدف طمأنة  العملاء لمدة كفاءة المنتجات التى يتم طرحها فى السوق المحلى . 
 
وتستهدف الشركة تعميق الصناعه المحلية للكشافات الليد وكذلك اللمبات بهدف المساهمة فى نشر ثقافة تخفيض إستهلاك الطاقة الكهربائية . 

وطرحت شركة روزتاليد بانلات جديدة بداخل السوق المحلية بمقاسات متعددة؛ بهدف التمكن من تلبية كافة الأذواق.
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