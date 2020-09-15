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أخبار العالم

إسرائيل توقع اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين اليوم.. تفاصيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
ترامب
ترامب
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سمر صالح
أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أنه سيتم توقيع اتفاق السلام اليوم بين إسرائيل والإمارات العربية والبحرين وذلك بعد حوالي شهر من إعلان توصلهما إلى اتفاق بوساطة الولايات المتحدة.

وسينقل نتنياهو رسالة سلام إلى المنطقة في خطابه وسيتم تعريف الاتفاقية على أنها اتفاقية سلام.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الحكومة والكنيست وليس بتوقيعها اليوم في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الاتفاقية نفسها إشارة إلى القضية الفلسطينية، لكن في إسرائيل لم تُنشر تفاصيل الاتفاق بعد، ولن يتم ذلك إلا في نهاية حفل التوقيع. 

وقالت قناة 11 الاسرائيلية، إن تفاصيل الاتفاقيتين لا تزال في طي السرية، مرجحة أن تتطرقا إلى القضية الفلسطينية، وعزت السرية إلى البنود السياسية التي قد تحتويها.

وقبل ساعة من الحفل، سيلتقي نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويناقش معه صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات.

وسيكون التوقيع بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني ومسؤولين أمريكيين.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إنه ستكون هناك اجتماعات ثنائية بين مسؤولي الدول الثلاث والولايات المتحدة، يتلوها حفل التوقيع على الاتفاقين.

في غضون ذلك ، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين الليلة إن جميع الوثائق المتعلقة بتوقيع الاتفاق غدا شبه كاملة ، مشيرا إلى أن صياغتها كانت عملية مطولة شارك فيها مستشار الرئيس جاريد كوشنر والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والعديد من المحامين.

وبحسب المسؤول الكبير، ستوقع إسرائيل والإمارات على وثيقة ستكون طويلة نسبيًا، وستكون هناك أيضًا وثيقة منفصلة لاتفاق بين إسرائيل والبحرين بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك وثيقة مشتركة لجميع البلدان.

كما أشار المسؤول الكبير إلى التقرير الذي وعدت الولايات المتحدة بأنه لن يكون هناك ضم حتى عام 2024، وأوضح أن "إسرائيل وافقت على تأجيل الضم".
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