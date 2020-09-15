تعرف على آخر جهود مبادرة حياة كريمة والقوافل الطبية لفحص المواطنين .. فيديو

قالت دكتور وفاء الصادق ، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة ، إن مبادرة حياة كريمة والقوافل الطبية هدفها الكشف على المواطنين بداية من دخول القافلة واتباع التحاليل اللازمة والاشعاعات والأدوية .
وأضافت وفاء الصادق ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى ام سى ، أن المبادرة لا تهدف عمل تأمين صحى ، موضحة أن يحتاج المريض لعملية معينة يتم تحويلة على التأمين أو إلى أقرب مستشفى .
وأشارت إلى أن القوافل الطبية تتكون من استشارى واخصائى ، منوهة إلى أن كل المحافظات بدأت فى وقتًا واحد لعمل مبادرة حياة كريمة .
وتابعت ان كل المحافظات بدأت فيها القوافل الطبية فى وقت واحد ، وكل محافظة لها وكيل وزارة وفريق إشراف يقوم القوافل العلاجية .
وأكدت أن القافلة تستقر يومين من الساعة التاسعة وحتى الساعة الرابعة بها كل التخصصات مجانًا ، موضحة أن أماكن القوافل معروفة من خلال المتحدث الرسمى على بوابة وزارة الصحة وكل مكان يتم فيه نصب القافلة يتم الإعلان عنه عن طريق الجوامع والكنائس ومراكز الشباب.