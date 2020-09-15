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تعرف على آخر جهود مبادرة حياة كريمة والقوافل الطبية لفحص المواطنين .. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة
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ريهام فيكتور
قالت دكتور وفاء الصادق ، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة ، إن مبادرة حياة كريمة والقوافل الطبية هدفها الكشف على المواطنين بداية من دخول القافلة واتباع التحاليل اللازمة والاشعاعات والأدوية .

وأضافت وفاء الصادق ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى ام سى ، أن المبادرة لا تهدف عمل تأمين صحى ، موضحة أن يحتاج المريض لعملية معينة يتم تحويلة على التأمين أو إلى أقرب مستشفى .

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تتكون من استشارى واخصائى ، منوهة إلى أن كل المحافظات بدأت فى وقتًا واحد لعمل مبادرة حياة كريمة .

وتابعت ان كل المحافظات بدأت فيها القوافل الطبية فى وقت واحد ، وكل محافظة لها وكيل وزارة وفريق إشراف يقوم القوافل العلاجية .

وأكدت أن القافلة تستقر يومين من الساعة التاسعة وحتى الساعة الرابعة بها كل التخصصات مجانًا ، موضحة أن  أماكن القوافل معروفة من خلال المتحدث الرسمى على بوابة وزارة الصحة  وكل مكان يتم فيه نصب القافلة يتم الإعلان عنه عن طريق  الجوامع والكنائس  ومراكز الشباب.
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