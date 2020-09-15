AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

5 آلاف جنيه و13 شرطا.. إجراءات الحصول على تراخيص العربات المتنقلة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
العربات المتنقلة
العربات المتنقلة
Advertisements
أحمد أيمن
في منتصف مايو 2018، وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، على مشروع تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة المقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين.

ويجيز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.

وحدد القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

ويستعرض "صدى البلد" 13 شرطا لترخيص العربات المتنقلة:

1. وجود شهادة صحية للمرخَّص له طبقًا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله. 

2. يجب أن تكون وحدة "الطعام المتنقلة" مجهزة أساسًا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة. 

3. وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظًا على البيئة. 

4. منع تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن.  

5. توفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقًا للقواعد المشار إليها، والالتزام بكل القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة. 

6. أن تكون المواد المستخدمة في هيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولًا حراريًا. 

7. أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد بدرجة حرارة تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية. 

8. يتعين على المرخَّص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات، والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية. 

9. الالتزام بالمواصفات الفنية وكل قواعد سلامة الغذاء وعدم التنازل عن الترخيص للغير ضرورة توفير خزان مياه وحوضَى غسيل للأيدي والأواني موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي. 

10. ضرورة الالتزام بكل القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكل التشريعات ذات الصلة، والالتزام بكل القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية.  

11. الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها، على أن يكون مبينًا مدة صلاحية الشهادة وأن تكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة. 

12. الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة موضحًا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.

13. الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها، والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9 قرارات مهمة للحكومة..عدم الكشف عن شخصية المجني عليه في جرائم هتك العرض.. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

محافظ بني سويف يحدد ضوابط للدعايا والإعلان لمرشحى مجلس الشيوخ

9 أغسطس.. دعوى بطلان تخصيص الأراضي بنظام الفئة الشاملة للبضائع داخل الموانئ

ترشيحاتنا

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. اللحظات المأساوية الأخيرة في حياته

أحمد عيد عبد الملك يدعم لاعبي الأهلي المصابين بـ كورونا

قبل ساعات من مواجهة إف سي مصر.. رعب فى المقاصة بسبب إيهاب جلال

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

فيديو جراف| لماذا تم بيع سيارة ملك الأردن المصفحة؟

AdvertisementS

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بـ 49 صوتًا.. مرشح مصر يحصد أعلى الأصوات في انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

التضامن تبدأ صرف مساعدات كرامة.. اليوم

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

هوس حب الشهرة والمال.. خط نجدة الطفل: مقلب أحمد حسن وزينب سخيف وغير مقبول

تصل للحبس والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر مدخني الشيشة بعد تجديد حظرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أرخص سيارة في مصر 2020.. صور

أسعار و مواصفات رينو داستر renault duster اليوم في مصر .. صور

بعد قرن من تغلبه على الإنفلونزا الإسبانية.. معمر 102 عام يقهر فيروس كورونا