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اقتصاد

الموانئ السعودية تسجل نموا 12% خلال أغسطس 2020

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:29 م
موانئ سعودية
موانئ سعودية
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علياء فوزي
حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أغسطس لعام 2020، ارتفاعًا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة زيادة بلغت 12% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، بواقع 664 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، والقادمة عبر 937 سفينة.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعًا آخر في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة 21%، بواقع أكثر من 225 ألف حاوية، كما حققت ارتفاعًا في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة 20%، بواقع 2,4 مليون طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 39 ألف سيارة، بينما بلغ عدد المواشي 181 ألف رأس من الماشية الحية.

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وتأتي هذه الزيادة اللافتة التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

كما تأتي هذه الزيادة نتيجة لعقود الإسناد والتشغيل التي أبرمتها الهيئة مؤخرًا لتطوير محطات الحاويات في موانئ المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية والتجارية.

يذكر أن "موانئ" تسعى وَفْق خططها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالميًا وَفْق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خِدْمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخِدْمات اللوجستية، تماشيًا مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.
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