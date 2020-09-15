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تعليم

استخدام أقمشة التريكو التقنية في المجال الطبي.. مشروع تخرج بكلية الفنون التطبيقية بحلوان

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعتمد مشروع بكالوريوس جديد بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بشأن تطبيق استخدام أقمشة التريكو التقنية في المجال الطبي للنهوض بالصناعة المصرية وتأهيلها للمنافسة الخارجية وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في احدي الكيانات الصناعية الكبرى بالمنطقة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها، وتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية. 

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وقدمت مشروع التخرج الطالبة ميرنا هاني سعيد، حيث تعد المنسوجات الطبية هي المنسوجات التي تستخدم في الرعاية واسعة النطاق وعلاج المرضى في المؤسسات الطبية، وهو مجال جديد يمزج بين تكنولوجيا المنسوجات والعلوم الطبية.

وتريكو اللحمة يستخدم بشكل كبير في الضمادات الطبية لمرونته العالية و قدرته على الالتصاق، وتميزه بالطبقات ذات القدرة على الامتصاص التي تتحكم في انتقال الحرارة والرطوبة بالإضافة للتهوية الجيدة والنفاذية العالية للهواء و القدرة جيدة على التحكم في توزيع الضغط . 


ويمكن صنع قماش متعدد المحاور يتكون من عدة طبقات من قماش التريكو يمكن استخدامه في جبيرة العظام مثل جبيرة القدم، ويمكن أن تكون خيوط اللحمة والسداء من الألياف الزجاجية أو غيرها من الألياف عالية الأداء.


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