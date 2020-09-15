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أخبار البلد

الحكومة عن إغلاق المقاهي والكافيهات: شائعة بلا أساس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:23 ص
مدبولي
مدبولي
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نفت الحكومة ما أثير من شائعات حول إغلاق المقاهي والكافيهات، موضحة أن ما أثير حول هذا الموضوع على صفحات السوشيال ميديا بلا أساس.

 

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" عبر فضائية "سي بي سي"، نفى المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ما أثير حول إغلاق المقاهي والكافيهات، قائلا إنها شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، ولم تطرح من الأساس.

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وتابغ سعد خلال المداخلة الهاتفية أن "أي مواطن يمكنه التأكد من ذلك من خلال النزول في المواعيد المعلنة للمقاهي، وسيجد أنها مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية".

 

وأمس، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء ، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

 

واستعرض الاجتماع تقريرا تضمن متابعة لآخر المستجدات موقف فيروس كورونا، وبدء التجارب السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا .

 

واستعرض الاجتماع استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة في جميع المؤسسات والمواصلات لمنع انتشار الفيروس.

 

كما يستعرض استعداد المستشفيات للموجة الثانية من الفيروس

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