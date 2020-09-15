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بين الناس

حبيبة تعاني من تأخر عقلي.. وأسرتها تستغيث بمجلس الوزراء

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تستغيث أسرة الطفلة حبيبة قاعود، القاطنة بالقاهرة بمجلس الوزراء لعلاجها من مرضها. 

تعاني حبيبة قاعود التى لم تتخط العاشرة من عمرها من عيوب خلقية متعددة وتأخر وتخلف عقلى مما أدى إعاقة ذهنية وعدم القدرة على الكلام بشكل كبير وعدن القدرة على التفاعل اجتماعيا مما جعلها كالمعزولة عن العالم وفعل سلوكيات غير طبيعية. 

"المريضة تحتاج إلى علاج دوائي مستمر" هكذا نصح الأطباء والديها، لكن الحالة المادية لهما لا تسمح بالاعتناء بها. 

بالإضافة إلى احتياج الطفلة إلى جلسات تنمية مهارات وتخاطب وتعديل سلوك وعلاج نفسي. 

ولهذا تحتاج حبيبة إلى ٨ جلسات علاج طبيعي و٨ جلسات تخاطب شهريًا، حيث أرسلت عائلتها شكواها لـ"صدى البلد" آملةً في النتيجة.

للتواصل مع الأسرة: ٠١٢٢٦١٣٩٩٤٦

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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