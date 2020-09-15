AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وسط مدرجات خاوية.. برشلونة يقدم بيانيتش على ملعب كامب نو.. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:32 م
بيانيتش لاعب برشلونة
بيانيتش لاعب برشلونة
Advertisements
محمد السعيد
قدم نادي برشلونة الإسباني نجمه الجديد ميراليم بيانيتش على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.


واستعرض بيانيتش مهاراته الفردية على أرضية ملعب كامب نو، وسط مدرجات خاوية، بسبب فيروس كورونا المستجد.


ووقع ميراليم بيانيتش منذ قليل، على عقود انضمامه إلى نادي برشلونة لمدة 4 سنوات قادما من يوفنتوس، في حضور جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة.


وكلفت صفقة ميراليم بيانيتش نادي برشلونة حوالي 65 مليون يورو.


يذكر أن ميراليم بيانيتش، أعلن مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في تدريبات برشلونة، لأول مرة، الجمعة الماضي.


ويستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال، يوم 27 سبتمبر الحالي، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.


وفشل فريق برشلونة الموسم الماضي في حصد أي بطولة محلية أو قارية، لأول مرة منذ 11 عاما.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطلها راكيتيتش.. صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

بعد فضيحة دوري الأبطال.. 3 خطايا لـ "بارتوميو" قادت برشلونة إلى موسم كارثي

برشلونة يقدم لاعبه ترينكاو لوسائل الإعلام.. فيديو

ثورة.. جماهير برشلونة تقتحم ملعب كامب نو للمطالبة ببقاء ميسي.. شاهد

إصابة مهاجم برشلونة الشاب بفيروس كورونا

برشلونة يعلن إصابة إنسو فاتي

ترشيحاتنا

صفاء الهاشم تتهم نواب الأمة الكويتي بنقل كورونا لها

شيخ مشهور يقتل سائق توك توك بسبب أغاني المهرجانات.. والد الضحية: كان ضهرى وسندى وشايل البيت

بلومبرج: السراج يستعد لتقديم استقالته من رئاسة الوفاق الليبية

هدية العروس عند الأردنيين| ديانا كرزون تتلقى «نُقطة فرحها» من أحد المعازيم.. شاهد

شاهد.. القبض على "شاب تيك توك" يلقي زجاجات مياه على السيارات في القاهرة لزيادة المشاهدة

6 أشهر حبسًا وغرامة 30 ألف جنيه| الرئيس السيسي يصدق على عقوبات التنمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من حب حياتها بأيام معدودة.. عروس تخسر معركتها ضد السرطان

لأول مرة حصريا في الصين.. طرح فورد فيوجن 2021 ford fusion.. صور

أسوأ مفاجأة.. يستيقظ من نومه ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع دب.. فيديو وصور