جهود مكثفة للعثور على جثة طالب غارق في قرية الإخصاص بالجيزة.. صور

احتشد العشرات من اهالي قرية الاخصاص التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، على شاطئ نهر النيل لمواصلة جهود البحث عن الطفل الغارق الطالب "معتز حليم منير" والذي فقد حياته خلال السباحة بنهر النيل، بقرية الإخصاص بالصف.





ويشارك في عمليات البحث عن الطفل الغارق العشرات من شباب قرية الاخصاص والقرى المجاورة، بجانب عدد من رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي.









وكان قد تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد بغرق أحد الطلاب بنهر النيل، في قرية الاخصاص ويدعى "معتز حليم منير" طالب بالمرحلة الاعدادية، خلال عودته من أحد الدروس الخصوصية، بصحبة أصدقائه، توجه للسباحة فى نهر النيل، إلا أنه تعرض للغرق أمس الإثنين.







