أدعية لحفظ الجنين وتثبيت الحمل

3) اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.





4) اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.





5) اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض.





6) اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، ذخرًا للإسلام والمسلمين.





7) اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.





8) اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.





9) اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.





10) اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين، اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقية، وكن بي رؤوفًا رحيمًا يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.





11) اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا وفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونًا ومعينًا، وحافظًا و ناصرًا.





12) اللهم إنّك وهبت لي جنيني من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم احفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم اجعل حياته سعيدة وأجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، اللهم أغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، ربّ ارزقه صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربّ أبعد عنه أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيه غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان، ربّ متعني ببره في حياتي وأسعدني بدعائه بعد مماتي، وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.





13) اللهم سلمه من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر له يا غفار، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.





14) اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله بارًا تقيًًا بصيرًا سامعًا مطيعًا لك، ولأوليائك محب ناصح، ولأعدائك مبغض، اللهم اشدد به عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين به محضري، وأحيِ به ذكري، واكفني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عونًا لي.





آيات قرآنية لتثبيت الحمل

لم يرد آيات محددة لتثبيت الحمل، ولكن يمكن قراءة آيات القرآن بتلك النية، ومن الآيات: