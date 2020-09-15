حملة بيطرية لمكافحة الكلاب الضالة بقرى الوادي الجديد

أعلن الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري ب الوادي الجديد عن شن حملات لمكافحة الحيوانات والكلاب الضالة بقري ومراكز المحافظة الخمسة.





وأوضح عوض، أنه تم تشكيل لجنة مكبرة لمكافحة الحيوانات الضالة بمراكز المحافظة الخمس حيث انتهت الحمله من عملها بمركز الخارجه وواصلت اليوم عملها بقرية بدخلو بمركز الداخلة وستواصل الحملة عملها بباقي القري تباعا بباقي المراكز.

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جاء ذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين وتضررهم من انتشار الحيوانات الضالة ببعض الأحياء بالمدن والقري المتطرفة بالمراكز والتي باتت تشكل خطرًا علي حياة الأطفال والمواطنين.





من جانب آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد عن شن حملة تموينية علي المخابز والمحال التجارية بمركز الخارجة ، حيث أسفرت الحملة عن غلق مخبزين بسبب مخالفة وزن الرغيف وتحرير محاضر تموينية .





قال صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم غلق مخبز بمركز الخارجة ومخبز ثانِ بمركز الداخلة، بسبب مخالفة إنتاج خبز ناقص وزن عن الوزن القانوني، كما جرى تحرير 37 مخالفة تموينية لمحلات تجارية خلال حملة على الأسواق بسبب مخالفات عدم الإعلان عن أسعار وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



