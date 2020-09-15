تشكيل السد القطري والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا





وجاء تشكيل السد القطري كالآتي:





في حراسة المرمى: سعد الشيب





خط الدفاع: بيدرو ميجيل - خروخي بوعلام - طارق سلمان - عبدالكريم حسن





خط الوسط: جوريلمي - تاي لي - سانتي كازورلا





خط الهجوم: أكرم عفيف - حسن الهيدوس - بغداد بونجاح





أما تشكيل العين فجاء كالآتي:





في حراسة المرمى:خالد عيسى





خط الدفاع: سالم عبدالله - محمد شاكر- بندر الاحبابي - تسوكاسا الشيوتاني





خط الوسط: محمد عبد الرحمن - كايو – أحمد برمان- اسلام خان خط الهجوم: لابا كودجو- ويلسون إدواردو

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد القطري، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.