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رياضة

تشكيل السد القطري والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:06 م
العين الإماراتي
العين الإماراتي
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إسماعيل محمود
أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد القطري، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل السد القطري كالآتي:

في حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - خروخي بوعلام - طارق سلمان - عبدالكريم حسن

خط الوسط: جوريلمي - تاي لي - سانتي كازورلا

خط الهجوم: أكرم عفيف - حسن الهيدوس - بغداد بونجاح

أما تشكيل العين فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى:خالد عيسى

خط الدفاع: سالم عبدالله - محمد شاكر-  بندر الاحبابي - تسوكاسا الشيوتاني

خط الوسط: محمد عبد الرحمن - كايو – أحمد برمان- اسلام خان 

خط الهجوم: لابا كودجو- ويلسون إدواردو

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