محافظ الدقهلية يعتمد تعديلات 8 مخططات تفصيلية

إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء تعديلات 8 مخططات تفصيلية لعدد من المدن والقرى في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة.



واضاف المحافظ أن اجمالي ما بلغ اعتماده من تعديلات لمخططات تفصيلية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل الى 70 مخططا تفصيليا مضيفا انه تم الانتهاء من خرائط الأحوزة العمرانية المقترحة للتصالح بالتعاون فيما بين الادارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة،والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالقاهرة، والمساحة العسكرية حيث تم رفع كافة الأماكن التى تقع خارج الحيز العمرانى بالمراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب والكفور .





كما تم أيضا الانتهاء من قيد الارتفاع لبعض قرى المراكز للتيسير على المواطنين ، وتفعيلا للقانون 17 لسنة 2020، ومنعا للتعدى على الارض الزراعية، حفاظا على حقوق الدولة.



وأشار إلى أن المراكز والمدن التي تم اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لها اليوم تشمل قرى مركز ومدينه السنبلاوين ، وبنى عبيد ، واجا ، ونبروه، وطلخا، ومخطط تفصيلي حى شرق المنصورة، وقد شمل التعديل الغاء بعض الشوارع الغير قائمه على الطبيعه للحفاظ على ملكيات المواطنين ، وتيسيرا من الجهة الإدارية لمنحهم تراخيص بناء طبقا لاحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، هذا بالإضافة الى تعديل عروض بعض الشوارع طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية للتيسير على المواطنين، للتقدم باستخراج التراخيص طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.



وأوضح أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها اليوم يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز مشيرا إلى أن المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية.



