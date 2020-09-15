طلاب فنون تطبيقية جامعة حلوان ينتهون من أطول جدارية على كورنيش طور سيناء .. شاهد

انتهى طلاب الفرقة الثالثة زجاج كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، من رسم أطول جدارية على كورنيش طور سيناء اليوم، ومساحتها ٥٠٠ متر .





وقد احتفل الطلاب بحضور الدكتورة ريهام بهاء الاستاذة المشرفة علي المشروع والتقطوا الصور التذكارية مع أعمالهم التي شاركوا بها في الجدارية .





وقد التقى بهم اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأشاد بأعمالهم ووعد المحافظ بتكريمهم قبل مغادرتهم جنوب سيناء عائدين للقاهرة .





وقال الطالب عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إنه سعيد بمشاركته في ذلك العمل في جنوب سيناء الذي كان تدريب عملي لما تم دراسته .





وأضافت سلمى خالد طالبة مشاركة في رسم الجدارية، إنه رغم التعب والجهد المبذول والعمل في الشمس لكننا سعداء بانتهاء الجدارية وسعادة مواطني جنوب سيناء بها .





ومن جانبها أكدت الدكتورة ريهام بهاء الاستاذة بقسم الزجاج والمشرفة علي أعمال الطلاب في الجدارية إن تم الانتهاء من الجدارية اليوم ونالت الرسومات التي عبرت عن هوية سيناء ونالت إعجاب مواطني طور سيناء .





مشيرة إلي إنه هذه الجدارية بداية بروتوكول مع جنوب سيناء لجداريات وأعمال فنية أخرى .



