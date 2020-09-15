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توك شو

كل ده لحمايتكم.. مدير امتحان ACT يوجه رسالة مهمة للطلاب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:36 م
الدكتور مهندس أحمد
الدكتور مهندس أحمد فاخر، المدير الإقليمي لاختبارات ACT
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور مهندس أحمد فاخر، المدير الإقليمي لاختبارات ACT، إن امتحانات ال SAT او ال ACT  موجودة من عشرات السنين في الجامعات الامريكية ومعتمدة من قبل كل المدارس في العالم، لافتا إلى ان هناك 140 دولة تقبل هذا الامتحان.

واوضح الدكتور احمد فاخر، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن امتحانات الـ act امتحان الكتروني وليس ورقي، للتسهيل على الطلاب ومنع اي حالات غش او تسريب ووصل النتائج بشكل أسرع، معقبًا: "كل ديه إجراءات لحماية الطالب".

وتابع ان نتيجة الامتحان تصل للطالب بسرعة، لافتا إلى ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لم يعتمد امتحان الـ ACT بعد وقوع ازمة الـ SAT  وإنما اعتمده قبلها باسابيع.


ولفت الى ان هناك بالفعل خاضوا امتحان الت ACT في شهر يوليو الماضي وقاموا بالتقديم في الجامعات دون وجود اي مشاكل.

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