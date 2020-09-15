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تعليم

تكريم طالبين بجامعة المنصورة فازا بمنحة المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:05 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
قام الدكتور أشرف طارق حافظ  نائب رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بتكريم الفائزين بمنحة تدريبية فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت  فوز عشرة طلاب من بينهم الطالبة مريم شريف إبراهيم والطالب فارس اسامة عبد الحميد من طلاب جامعة الطفل بجامعة المنصورة وذلك بمنحة تدريبية فى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أقامت مسابقة الفيزياء لعام 2020 لطلاب جامعة الطفل للمرحلة العمرية من 13-15 سنة من أجل الحصول على منحة تدريبية بروسيا الاتحادية وذلك بعد اجتياز الاختبارات الالكترونية والمقابلات الشخصية.


ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو أحمد جبر منسق مشروع جامعة الطفل بجامعة المنصورة أنه تم قبول 200 طالب من مختلف الجامعات ضمن مسابقة الفيزياء ، وبعد تدريبهم على المواد التعليمية الخاصة بالمسابقة تم تصفيتهم بعد الامتحان الالكتروني النهائي لعدد 45 طالبا، وانتقل الطلاب للمرحلة الثانية وهي مقابلة شخصية أمام لجنة جامعة الطفل ، وتم اختيار 10 طلاب فائزين بالمنحة من بينهم طالبان من جامعة المنصورة.


وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الى ان جامعة المنصورة تتيح الفرصة أمام طلاب جامعة الطفل للتدريب على اسس البحث العلمي ودخول الجامعة ومعاملها المتميزة، والتعرف على طبيعة الدراسة فيها، ما يشبع رغبتهم الاستكشافية في المجالات العلمية المختلفة، وأشاد  بمستوى ما قدمه طلاب جامعة الطفل من تمثيل مشرف بالمسابقة.


فيما أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروع من اجل رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل الذي يعد مشروعا قوميا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم.



تكريم طالبين بجامعة المنصورة فازا بمنحة المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية
تكريم طالبين بجامعة المنصورة فازا بمنحة المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية
تكريم طالبين بجامعة المنصورة فازا بمنحة المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية
تكريم طالبين بجامعة المنصورة فازا بمنحة المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية
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