ما بين إسلامية وفرعونية.. مالا تعرفه عن الأماكن السياحية في المنيا

الأماكن السياحية في المنيا تعد ﻣﻘﺼﺪﺍ ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮ، حيث تتضمن المنيا العديد من الآثار الفرعونية ﻭاليوﻧﺎﻧﻴﺔ والرومانية والقبطية والإسلامية.
واستمرارا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تنشر بصدى البلد ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ بالمنيا
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بعد تخفيض المتر إلى ٥٠ جنيها.. إقبال كبير من أصحاب العقارات المخالفة للتصالح بالقرى والنجوع في المنيا
منطقة ﺗﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻧﺔ ﺗﻮﺟﺪ على بعد ٧٠ كيلو متر جنوب مدينة المنيا ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺇﺧﻨﺎﺗﻮﻥ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻧﻔﺮﺗﻴﺘﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ اخت ﺁﺗﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺧﺖ ﺁﺗﻮﻥ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺇﺧﻨﺎﺗﻮﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻝ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﻔﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻔﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻧﺔ.
وتاتي ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺇﺯﺍﺩﻭﺭﺍ هذه ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭ ﻫﺎﺩﺭﻳﺎﻥ، ﻭﻫﻰ ﻟﻔﺘﺎﺓ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺗﺖ ﻏﺮﻗﺎ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰﻯ، ﻭﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺛﺎء ﻟﻮﻓﺎﺗﻬﺎ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻦ.
ثم منطقة البهنسا ببني مزار وتضم ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦﻋﻠﻰ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺬﻯﻟﻪ ﻗﺒﻠﺘﺎﻥ، ﻭﺿﺮﻳ ﺳﻴﺪﻯ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻴﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻡ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺔ ﺃﺑﻮ ﺳﻤﺮﺓ، ﻭﻗﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺰﺍﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺑﻨﺎﺕ.
وكذلك متحف ملوي وﻳﻀﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻧﺎ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻭﺍﻷﺷﻤﻮﻧﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﻧﺔ، ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻄﻴﺔ
ثم دير ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء بسمالوط الذي يبعد حوالي 25 ﻛيلو متر ﺷﻤال المنيا، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺭﺣﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ، ﻭﺑﻬﺎ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﻨﻘﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺨﺮ ﺃﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﺓ ﻫﻴﻼﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻭﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ.
ثم ﺗﻮﻧﺎ ﺍﻟﺠﺒﻞ تقع على بعد 67 ﻛيلو متر ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ القاهره - ﺃﺳﻮﺍﻥ، ﻭﺃﻫﻢ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺑﻴﺘﻮﺯﻳﺮﻳﺲ ﻛﺒﻴﺮﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ وﻣﻮﻣﻴﺎء ﺇﻳﺰﺍﺩﻭﺭﺍ ﺷﻬﻴﺪﺓ ﺍﻟﺤﺐ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ وﺳﺮﺍﺩﻳﺐ ﺍﻹﻟﻪ ﺗﺤﻮﺕ
وكذلك منطقة بني حسن تقع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 22 كيلو متر جنوب ﺷﺮﻕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ القاهرة - ﺃﺳﻮﺍﻥ، ﻭﺗﻀﻢ 39 ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺨﺮ ﻷﺷﺮﺍﻑ ﻭﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺣﺒﻨﻮ" ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺃﻣﻨﻤﺤﺎﺕ ﻭﻣﻘﺒﺮﺧﻨﻮﻡ ﺣﺘﺐ، ﻭﻣﻘﺒﺮﺓ ﺑﺎﻛﺖ
ثم الأشمونين ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 8 كيلو متر غرب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﻮﻯ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ القاهرة - ﺃﺳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻧﺎ ﺍﻟﺠﺒﻞ، ﻭﺑﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻟﻺﻟﻪ ﺗﺤﻮﺕ وﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ وﺑﻘﺎﻳﺎ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺯﻟﻜﻰ.