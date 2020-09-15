محلل ليبي يكشف حقيقة استقالة فايز السراج

كشف رضوان الفيتوري الكاتب والمحلل السياسي الليبي، حقيقة تقديم فايز السراج بالاستقالة خلال الفترة الحالية.





وقال الفيتوري ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى،مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن المحتل العثماني لن يسمح للسراج بالاستقاله من منصبة، مضيفا أن ما يتردد عن استقال السراج أمر غير صحيح ولا يمكن له الحدوث خلال الفترة المقبلة.





وأضاف رضوان الفيتوري الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أنه ليس هناك ما يستدعي استقالته وخاصة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأمور في ليبيا في المرحلة الحالية متغيرة ومختلفة كل يوم.



