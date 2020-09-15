بعد رباعية أسوان.. رضا عبد العال مديرا فنيا لنادي طنطا خلفا لـ أيمن المزين





وجاء تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس إدارة نادي طنطا مع أكثر من مدرب كان على رأسهم مؤمن سليمان، ومجدي عبد العاطي.





ومن المقرر أن يبدأ رضا عبد العال مهمته مع أبناء السيد البدوي خلال الساعات المقبلة بعد الوصول لكافة الاتفاقيات.





ويحتل طنطا المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.



