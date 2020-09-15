بعد رباعية أسوان.. رضا عبد العال مديرا فنيا لنادي طنطا خلفا لـ أيمن المزين

تعاقد نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، مع رضا عبد العال؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، عقب رحيل أيمن المزين، المدير الفني السابق للفريق، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام نادي أسوان برباعية نظيفة.
وجاء تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس إدارة نادي طنطا مع أكثر من مدرب كان على رأسهم مؤمن سليمان، ومجدي عبد العاطي.
ومن المقرر أن يبدأ رضا عبد العال مهمته مع أبناء السيد البدوي خلال الساعات المقبلة بعد الوصول لكافة الاتفاقيات.
ويحتل طنطا المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.