معقول اللي قوص الناس حر .. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية





وقالت اليسا من خلال تغريدتها :" كل التضامن مع كل الإعلاميين والسلطة الرابعة بوج محاولات القمع من كل المجرمين اللي بالسلطة و قل شو ؟ما بدن نحكي عن ارتكاباتن."





واضافت اليسا:" معقول اللي قوّص الناس حرّ واللي حكي عن الموضوع ينجرّ عالمحاكم؟ "









حققت أغنية "أنا شبه نسيتك" للفنانة اللبنانية إليسا 4 ملايين مشاهدة ونصف؛ بعد مرور شهر ونصف على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.





كل التضامن مع كل الإعلاميين والسلطة الرابعة بوج محاولات القمع من كل المجرمين اللي بالسلطة و قل شو ؟ما بدن نحكي عن ارتكاباتن. معقول اللي قوّص الناس حرّ واللي حكي عن الموضوع ينجرّ عالمحاكم؟ — Elissa (@elissakh) September 15, 2020