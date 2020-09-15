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فن

معقول اللي قوص الناس حر .. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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شروق حمدى
هاجمت الفنانة اللبنانية اليسا الحكومة من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدونيات القصيرة تويتر.

وقالت اليسا من خلال تغريدتها :" كل التضامن مع كل الإعلاميين والسلطة الرابعة بوج محاولات القمع من كل المجرمين اللي بالسلطة و قل شو ؟ما بدن نحكي عن ارتكاباتن."

واضافت اليسا:" معقول اللي قوّص الناس حرّ واللي حكي عن الموضوع ينجرّ عالمحاكم؟ " 


حققت أغنية "أنا شبه نسيتك" للفنانة اللبنانية إليسا 4 ملايين مشاهدة ونصف؛ بعد مرور شهر ونصف على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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