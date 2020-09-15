معقول اللي قوص الناس حر .. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

هاجمت الفنانة اللبنانية اليسا الحكومة من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدونيات القصيرة تويتر.
وقالت اليسا من خلال تغريدتها :" كل التضامن مع كل الإعلاميين والسلطة الرابعة بوج محاولات القمع من كل المجرمين اللي بالسلطة و قل شو ؟ما بدن نحكي عن ارتكاباتن."
واضافت اليسا:" معقول اللي قوّص الناس حرّ واللي حكي عن الموضوع ينجرّ عالمحاكم؟ "
كل التضامن مع كل الإعلاميين والسلطة الرابعة بوج محاولات القمع من كل المجرمين اللي بالسلطة و قل شو ؟ما بدن نحكي عن ارتكاباتن. معقول اللي قوّص الناس حرّ واللي حكي عن الموضوع ينجرّ عالمحاكم؟— Elissa (@elissakh) September 15, 2020