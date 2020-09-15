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رياضة

أزمة في الزمالك.. كارتيرون يطلب الرحيل فجأة ويرفض قيادة المران

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:16 م
كارتيرون
كارتيرون
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القسم الرياضي
  
أخطر  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في  تدريب الفريق.

 وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار   الرحيل وفسخ العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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