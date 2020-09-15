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مرأة

أسباب الروائح الكريهة للفم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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اسماء محمد
تعد رائحة الأسنان الكريهة من أكثر الأشياء المحرجة التى تتسبب فى وقوع الرجال والنساء فى مواقف سيئة كثيرة  وتجعل الناس ينفرون من التحدث معهم.

وأوضح موقع "برايت سايد" أن الروائح الكريهة تظهر بسبب البكتيريا التي يمكن أن تتكاثر نتيجة العادات السيئة.

إذا كانت لديك هذه المشكلة يجب أن تفكر في نظافة فمك ولسانك وبالطبع عادات أكل أفضل، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لرائحة الفم الكريهة:

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالكبريت.
التدخين والكحول.
ميكروبيوم الفم.
وجود مرض في اللثة.
التوتر والقلق.
وجود التهابات في الفم.
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