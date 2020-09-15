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أخبار العالم

تقرير دولي جديد يدخل أردوغان لبوابة العقوبات الدولية من أوسع أبوابها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:31 م
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
في أول الدلائل الموثقة ضد الرئيس التركي رجب أردوغان وقواته الغازية في سوريا العربية، ذكر تقرير للجنة تحقيق دولية، إن نظام أنقرة شارك أو صمت عن انتهاكات كبيرة جرت في الدولة العربية.

ووفق ماذكرت صحف عدة، فقد قدمت اللجنة الدولية تقريريها لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في دورته الـ45.

وقال التقرير :إن "لدى اللجنة أسباب معقولة تدعوا للاعتقاد بأن مقاتلي ما يعرف بالجيش السوري(الموالين لأردوغان)، ارتكبوا مرارًا وتكرارًا، جرائم حرب".

وصدر التقرير من اللجنة الدولية  الخاصة بسوريا، والتي بحثت في جرائم  تركيا وفصائل موالية لها، واعتبرت أن ماأحدثته يرقى لجرائم حرب بمناطق سورية خاضعة للاحتلال التركي. 


ووصل التقرير لأسامي المجموعات الضالعة في جرائم الحرب ،  وهي : "أعضاء الفرقة 14، واللواء 142 (لواء سليمان شاه)، والفرقة 22 (لواء حمزة) والفرقة 24 (لواء السلطان مراد)".


وتعتقد  اللجنة، إن الجرائم تمثلت  في أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية والتعذيب، والاغتصاب، و التعذيب.


وقال التقرير إن أنقرة لم تتحمل مسئوليتها في حماية الأطفال والنساء في مناطق سيطرتها وتركت الأمر فريسة لضعفاء النفوس.


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