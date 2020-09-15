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أحمد موسى: مصر قادرة على مواجهة الإخوان ودعواتهم للتظاهر

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:48 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة تهديدات الإخوان ودعواتهم للتظاهر خلال الفترة المقبلة.

وقال موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"مصر اللي كانت في 2011 تختلف عن مصر اللي في العام الحالي 2020 ومختلفة تماما".

وتابع، أن مصر اليوم قوية وعافية بأجهزة ومؤسسات ورئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال :"نخلي بالنا أنه لدينا رئيس لا يعرف شيء سواء حماية الشعب المصري بعد ربنا ويقول أننا مسئولين عن حماية الشعب واستقرار الوطن وأن لا تحدث فوضى مرة أخرى".

وفي السياق نفسه أشار إلى أن ما يحدث في الفترة الحالية من جانب اعداء الوطن أكبر مما كان يجهز ضد الدولة في عام 2011.

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