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برلمان

أبرزها عدم الفصل المباشر .. مزايا جديدة للموظفين بقانون العمل الجديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:03 ص
قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
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حسن رضوان
تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، 6 مزايا لتنظيم علاقة العمل بين صاحب العامل والموظف فى القطاع الخاص.

ويستعرض موقع صدى البلد الاخبارى هذه المزايا فيما يلى:

1- ألغى مشروع القانون الفصل التعسفى المعروفة بـ«استمارة 6».

2- عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى .

3- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا .

4- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .

5- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية.

6- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
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