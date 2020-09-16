أبرزها عدم الفصل المباشر .. مزايا جديدة للموظفين بقانون العمل الجديد

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، 6 مزايا لتنظيم علاقة العمل بين صاحب العامل والموظف فى القطاع الخاص.





ويستعرض موقع صدى البلد الاخبارى هذه المزايا فيما يلى:





1- ألغى مشروع القانون الفصل التعسفى المعروفة بـ«استمارة 6».





2- عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى .





3- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا .





4- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .





5- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية.





6- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.