من نافذة الطابق الثالث إلى المستشفى.. مأساة طفلة أكتوبر بعد استدراجها إلى شقة مسن

لم تكن الطفلة الصغيرة تعلم أن دخولها إلى شقة جارها في مدينة 6 أكتوبر سيكون بداية لحظات قاسية تنتهي بسقوطها من نافذة بالطابق الثالث، لتُنقل إلى المستشفى مصابة بكسور وإصابات بالغة في أنحاء جسدها.

لحظات من الرعب عاشها سكان المنطقة، بعدما سقطت الطفلة من علو، بينما سارعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، بالتزامن مع نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وسط محاولات لكشف حقيقة ما حدث لها.

وبدأت خيوط الواقعة تتكشف مع الفحص والتحريات، حيث تبين أن الطفلة كانت قد دخلت شقة جارها المسن، بعدما استدرجها إلى داخل المنزل، قبل أن يحاول التعدي عليها.

وبحسب التحريات الأولية، حاولت الطفلة الاستغاثة والصراخ، إلا أن المتهم، خشية افتضاح أمره، أقدم على إلقائها من نافذة الشقة بالطابق الثالث، لتسقط على الأرض وتصاب بإصابات بالغة وكسور متفرقة.

لم تتوقف الأجهزة الأمنية أمام غموض المشهد، وبدأت في جمع المعلومات وفحص ملابسات سقوط الطفلة، حتى تمكنت من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وفق ما توصلت إليه التحريات.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات لكشف جميع ملابسات الحادث.

وتظل الطفلة الآن في مواجهة آثار الإصابات التي لحقت بها، بينما تستكمل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة، وتحديد المسؤوليات الجنائية عنها.