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محافظات

للمرة الثانية .. تخفيض 25% من سعر المتر للتصالح فى المدن لتصل إجمالي نسبة التخفيض 45% في الدقهلية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:34 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  للمرة الثانية على التوالى عن تخفيض سعر المتر المسطح مقابل التصالح بنسبة 25%، وبذلك يصبح إجمالي نسبة التخفيض لسعر المتر المسطح مقابل  التصالح بمحافظة الدقهلية إلى 45%، حيث سبق  خلال الأسابيع الماضية وان اتخذ محافظ الدقهلية قرارا .

بتخفيض سعر المتر بنسبة  20% تخفيفا للعبء عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بأنحاء المحافظة، وفى هذا الإطار يهيب محافظ الدقهلية  بالمواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد ال٢٥% المطلوبة جدية تصالح من قيمة التصالح وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتقديم الطلبات فى نهاية سبتمبر الجارى  وذلك لتلاشى حملات الإزالة  للعقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة ، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح خلال الأجل المحدد بالقانون ، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة ، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

وقد وجه محافظ الدقهلية  لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة استكمال العمل بكل جدية  فى ملف التصالح بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية فى ملف التصالح فى  مخالفات البناء للمواطنين الراغبين وتنفيذ التيسيرات التى تم منحها تخفيفا للعبء عن أهالينا  فى محافظة الدقهلية، ومراعاة للبعد الاجتماعي.

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