أعراض شائعة لسرطان المبيض تغفلها الكثير من النساء

يعد سرطان المبيض القاتل الصامت فهو لا يتم تشخيصه في مراحله الأولى، وذلك بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى إليك أسباب الإصابة وأعراضه.







وفقا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين ب سرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما خفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 30 وحتى 90 % بخلاف اكتشافه في المراحل المبكرة.





تشخيص الإصابة بسرطان المبيض

لا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل، حيث يمكن للأعراض الأولى التي تنشأ مع سرطان المبيض ان تبدأ في الجهاز الهضمي لأن الأورام يمكن أن تبدأ في الضغط إلى الأعلى.









أعراض سرطان المبيض





ووفقا لموقع healthline أعراض ووفقا لموقع healthline أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر

فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعة الخطوات التالية :

١- اختبارات التصوير:

مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، من البطن والحوض. هذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تحديد حجم وشكل وهيكل المبايض.



٢- اختبار الدم:

والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.



٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض. قد يكون الجراحة الجراحية أو الروبوتية الحد الأدنى خيارا. إذا تم اكتشاف السرطان، الجراح قد يبدأ على الفور عملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان قدر الإمكان.



