AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أعراض شائعة لسرطان المبيض تغفلها الكثير من النساء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
المبيص
المبيص
Advertisements
لمياء الياسين
يعد سرطان المبيض القاتل الصامت فهو لا يتم تشخيصه في مراحله الأولى، وذلك بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى إليك أسباب الإصابة وأعراضه. 

وفقا لموقع هيلث لاين 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما خفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 30 وحتى 90 % بخلاف اكتشافه في المراحل المبكرة.

تشخيص الإصابة بسرطان المبيض

 لا يظهر سرطان المبيض  في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل، حيث يمكن للأعراض الأولى التي تنشأ مع سرطان المبيض ان تبدأ في الجهاز الهضمي لأن الأورام يمكن أن تبدأ في الضغط إلى الأعلى.


أعراض سرطان المبيض

ووفقا لموقع healthline  أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر

فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض  من خلال مجموعة الخطوات التالية :
١- اختبارات التصوير:
مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية، من البطن والحوض. هذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تحديد حجم وشكل وهيكل المبايض.

٢- اختبار الدم:
والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.

٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض. قد يكون الجراحة الجراحية أو الروبوتية الحد الأدنى خيارا. إذا تم اكتشاف السرطان، الجراح قد يبدأ على الفور عملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان قدر الإمكان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتجاهلها 90 في المائة من الناس.. علامات مبكرة لسرطان الرئة

لا تتجاهلها.. أعراض خطيرة تنذرك بسرطان المبيض

أعراض خطيرة تنذرك بسرطان المبيض .. العلاقة بينه وبين بودرة التلك.. اللولب يحميك من مرض قاتل

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.. وعلامات مبكرة تكشفه.. وطرق حديثة لعلاجه

احترس.. 4 أسباب لانتشار سرطان البروستاتا

ترشيحاتنا

بعد رحيله عن الزمالك.. الوداد المغربي يكشف لـ صدى البلد حقيقة التعاقد مع كارتيرون

أمير مرتضى يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إصابة أسرته بفيروس كورونا

أعلى راتب فى مصر.. بيراميدز يفاوض كارتيرون بعد فسخ عقده مع الزمالك

كارتيرون في بيراميدز .. تامر أمين يفجر مفاجأة .. فيديو

الفارق بين البرد وكورونا.. الصحة تجيب

أزمة في الزمالك.. استقالة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس في ورطة.. غرامة 1.5 مليار دولار واتهامات بالغش في الاختبارات

أسعار بريليانس 2020 في مصر .. صور

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة