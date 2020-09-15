قصور الثقافة تواصل تنظيم فعالياتها الثقافية بالغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة الغربية، حيث ناقش قصر ثقافة طنطا الأبعاد السلبية المرتبطة بنسب الأمية في مصر، وطالب القصر المجتمع المدني ومؤسساته بضرورة التعاون مع الدولة في مواجهة ملف التسرب من التعليم مع فرض غرامات كبيرة على الأسر التي تشجع ابناءها على ترك التعليم للعمل أو الهجرة بطرق غير شرعية.





بثت الصفحة الرسمية للفرع محاضرة بعنوان "الشائعات وآثارها على المجتمع" أشارت خلالها الدكتورة شيماء الأغا أستاذة علم النفس لخطورة الشائعات على المجتمعات، وتابعت "الشائعات هي خبر أو مجموعة أخبار تنشر سريعا في المجتمع ويتم تداولها بين العامة، لكنها تفتقر الى المصدر الموثوق به، منها ما يخص الجانب الشخصي لبعض المشاهير، ومنها ما يتم توجيهه لضرب استقرار وأمن الدول، فيما حذرت مكتبة سمنود الثقافية خلال ندوة توعوية بعنوان "الارهاب الالكتروني" من محاولات البعض في بث الخوف والارهاب في نفوس الأطفال والشباب عن طريق تداول أخبار كاذبة ومضللة تخص مؤسسات الدولة الوطنية من أجل زرع الأكاذيب والفتن في المجتمع.



