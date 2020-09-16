مصر لن تتعرض لـ فيضان.. الري تحسم الجدل حول تكرار كارثة السودان

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن البلاد في موسم الفيضان، ودول منابع النيل تتعرض لـ فيضان، والجميع شهد ما تم فى السودان.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن ما حدث فى السودان لن يحدث فى مصر؛ وذلك لوجود السد العالي.





ولفت إلى أن السد العالى يقوم بحجز جميع المياه الزائدة، وبعد ذلك يتم استخدامها فى أى عمل فى المستقبل.





وأشار إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعامل مع أى مياه زائدة، وأنه يتم اتخاذ خطوات استباقية لحماية أرواح المواطنين من أي فيضان أو سيول.