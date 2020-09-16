رحيل فايلر عن الأهلي وارد.. مجدي عبد الغني: العروض التي تلقاها مُغرية

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إ نه من الوارد رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





وأكد "عبد الغني" في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق؛ ان العروض التي تلقاها فايلر خلال فترة تواجده في سويسرا أثناء توقف الدوري كانت مغرية ومن الوارد أن يرحل عن القلعة الحمراء قريبًا.





ورحل أمس الثلاثاء باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك عقب دفع الشرط الجزائي فى عقده وذلك بعد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.