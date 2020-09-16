ميدو: تركي آل الشيخ كان قريبًا من شراء نادي الترسانة

أكد أحمد حسام ميدو أن تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني حاليا ، كان قريبا من شراء نادي الترسانة ، قبل أن يقرر شراء نادي الأسيوطي.





وقال ميدو ، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تركي آل الشيخ كان قريبا من شراء نادي الترسانة قبل بيراميدز".





وأضاف: "انتظام بطولة الدوري والمباريات؛ يساهم في زيادة الاستثمار ، ولكن مصر تعاني من تلاحم المواسم ، وعدم انتظام المسابقات".



