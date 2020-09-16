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رياضة

ميدو: تركي آل الشيخ كان قريبًا من شراء نادي الترسانة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسام ميدو أن تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني حاليا، كان قريبا من شراء نادي الترسانة، قبل أن يقرر شراء نادي الأسيوطي.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "تركي آل الشيخ كان قريبا من شراء نادي الترسانة قبل بيراميدز".

وأضاف: "انتظام بطولة الدوري والمباريات؛ يساهم في زيادة الاستثمار، ولكن مصر تعاني من تلاحم المواسم، وعدم انتظام المسابقات". 

واختتم حديثه، مشيدًا بنسبة مشاهدة الشعب المصري للبرامج الرياضية، قائلا: "مُعدَّل مشاهدة الشعب للمصري للبرامج الرياضية، يتفوَّق بمسافة كبيرة عن أي نوعية أُخري من البرامج".
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