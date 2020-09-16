أنا عايز البتاع ده.. جملة من أيمن بهجت قمر دفعت أحمد حلمي لتصوير فيلم آسف على الإزعاج

كشف الفنان أحمد حلمي ، كواليس مشاركته في فيلم آسف على الإزعاج.





وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي":" أرغب في أن يكون لدي مناطق بها تمثيل، وليس كوميديا فقط".





وتابع أحمد حلمي: "أ ريد أن أصل إلى فكرة فيلم تكون مختلفة عن الفيلم الذي يسبقه".



