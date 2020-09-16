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توك شو

أنا عايز البتاع ده.. جملة من أيمن بهجت قمر دفعت أحمد حلمي لتصوير فيلم آسف على الإزعاج

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:24 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد حلمي، كواليس مشاركته في فيلم آسف على الإزعاج.

وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي":" أرغب في أن يكون لدي مناطق بها تمثيل، وليس كوميديا فقط".

وتابع أحمد حلمي: "أريد أن أصل إلى فكرة فيلم تكون مختلفة عن الفيلم الذي يسبقه".

وأكمل أحمد حلمي: "أيمن بهجت قمر قال لي قبل الفيلم بـ سنتين، وقال لي عندي سطر «واحد عايش مع أبوه وأمه ونكتشف إنه مفيش أبوه أصلا عنده انفصام في الشخصية» وقلت له: روح اكتب الفيلم ده، عايز اعمله «أنا عايز البتاع ده».
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