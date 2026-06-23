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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشيوخ يحيل عددا من طلبات المناقشة إلى اللجان المختصة لدراستها

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، إحالة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.


وتضمن قرار الإحالة طلب مقدم من النائب ناجي الشهابي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها لجعل مصر مصنعًا عالميا، من أجل زيادة الصادرات.

كما أحال مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب أحمد ادريس، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية باعتبارها صناعة ترتبط بالأمن القومي الصحي والاقتصادي تنعكس على قدرة الدولة على حماية مواطنيها في أوقات الاستقرار والأزمات.

وتضمن قرار مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حمدي رزق، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح لهذا القطاع.

وأحال مجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب محمد حلاوة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، القائمة على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل.

مجلس الشيوخ الشيوخ عصام فريد اللجان النوعية الحكومة طلبات مناقشة

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