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عفاف شعيب تكشف حقيقة تجسيدها شخصية سيدة القطار في عمل فني .. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:56 ص
عفاف شعيب
عفاف شعيب
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة عفاف شعيب، إن أحد الصحفيين أكد لها أن الجميع يرشحها لتجسيد دور "سيدة القطار"، فأخبرته بأنها سيدة جميلة والجميع يحترمها على الموقف الذى فعلته، وتساءل: "إذا عرض عليك الدور هل ستوافقين"، لترد: "إذا كان المحتوى جيدا؛ سأوافق".

وأضافت الفنانة عفاف شعيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج" التاسعة" المذاع  علي القناة الأولى، أن "سيدة القطار "أدت واجبها كأم مصرية عظيمة، موجهة الشكر للجندي العظيم والثبات الذي ظهر به فى هذه الواقعة، وتابعت: "جنود مصر بواسل يضحون بأنفسهم في سبيلنا والوطن وحمايتنا".

وأكدت عفاف شعيب، أنه من الصعب أن يدور عمل فني حول مشهد واحد، ولكن ما حدث أن الخبر المنشور كان يدور حول تعليقي على سؤال الصحفي بتجسيد دور سيدة القطار في عمل فني، وترحيبي بذلك الأمر.
 
وانتقدت الفنانة عفاف شعيب، ما سمته الهجوم على الفنان يوسف الشريف، مشددة على أنها تكن كل تقدير واحترام له لأنه فنان قوى، وتابعت:" يوسف الشريف ممثل قوى ومحترم جدًا وأنا بحترمه وبقدره".

وأشارت إلى أن الفن يجمع ولا يفرق، ولكل إنسان الحرية فى قبول الأدوار التي تعرض عليه أو يرفضها.

وتعليقًا على طبيعة حياتها فى ظل جائحة كورونا؛ قالت الفنانة عفاف شعيب،:" الكورونا قعدتنا فى البيت وجابت لينا اكتئاب".
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