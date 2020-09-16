الحزن يخيم على أسرة شهيد الشرطة في القليوبية.. وأصدقاؤه: كان خلوقاً ووطنياً

سادت حالة من الحزن على أسرة وزملاء وأقارب الضابط الشهيد مصطفى عبدالجليل النقيب بالإدارة العامة للمرور، والذى لقي ربه بعد تعرضه لحادث دهس من سائق أتوبيس بمنطقة نزلة قليوب بمحافظة القليوبية على الدائرى، إثر اصطدامه به خلال محاولة الضابط إيقافه، فرفض وفر هارباً. أسرةوأقارببالإدارةاصطدامه









من ناحية أخرى كتب عدد من زملاء الشهيد، برقيات عزاء على صفحة الشهيد على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، مُقدمين العزاء لأسرته ، واحتسبوه عند الله من الشهداء.





كما تحوّلت صفحات مدينة شبين القناطر على "فيسبوك" إلى صفحات لنعي الشهيد، بينما ينتظر الأهالي وصول الجثمان؛ لدفنه بمقابر الأسرة ، اليوم الأربعاء.





وكتب وائل الجمال، أحد أصدقاء الشهيد: "ربنا يرحمك يا صاحبى ، طول عمرك جدع وبتحب الناس كلها .. ربنا يرحمك يارب ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. طول عمره مثال يحتذى به في كل شئ وكان نعم الاخ والصديق والزميل ، وكان انسانا متدينا خلوقا وطنيا محبا لكل من حوله ، رحمة الله عليه".





فيما كتب يوسف عبيد ، أحد أصدقائه: "دقيقة كان بيضحك وفي الدقيقة التانية كان الله يرحمه.. الموت مبيخابطش ولا بيستأذن .. الرائد مصطفي من أنضف وأجدع الظباط اللي طلعت معاهم خدمه.. كنت مثل للاحترام والجدعنة والحب للي حواليك .. كنت دايما بتضحك وتهزر معانا ، ومعتبرنا أخواتك ، وياما خدنا منك نصايح".





من جانبه، كشف مصدر أمنى ، أنه جار الاستعداد لتشييع الجثمان ، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات حيال الواقعة ، والاستعداد لدفن جثمان الشهيد ، في مسقط رأسه بشبين القناطر.





وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من تكثيف جهودها لسرعة ضبط وإحضار سائق الأتوبيس الهارب في الواقعة.





وقامت الأجهزة بملاحقة المتهم لتحديده، وكشف ملابسات الحادث حيث وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف هوية الجاني وضبطه.





من ناحية أخرى كشفت التحقيقات الأولية أن الأتوبيس غير محدد الأرقام دهس سائقه الضابط الشهيد وفر هاربًا بدائري قليوب.





واستشهد النقيب شرطة مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامه للمرور، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب بالطريق الدائري أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف ، ورفض قائده الامتثال للأوامر ، وتعمّد دهس الشهيد ، وفر هاربا.



