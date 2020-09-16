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فن

في ذكرى وفاة فؤاد المهندس.. تعرف على علاقته بشويكار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم 16 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذى يعد واحدا من أبرز فناني الكوميديا فى العالم العربى، حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال، وكان أكثرها نجاحا التى جمعته بزوجته السابقة شويكار، حيث تمكنا من تكوين ثنائى فنى ناجح.

وعبر السطور التالية؛ نرصد أبرز تلك المعلومات عن علاقتهما.

- التقى فؤاد المهندس وشويكار للمرة الأولى في مسرحية "السكرتير الفني".

- رفض فى البداية التمثيل معها بسبب الاختلاف فى وجه نظرهما.

- قدما معًا ما يقرب من 26 عملًا سينمائيًا.

- طلب منها الزواج أثناء أداء أحد المشاهد على المسرح.

- استمر الزواج لمدة 20 عامًا.

- حاول عدد من الأصدقاء المقربين منهما التوسط لعدم وقوع الطلاق, حتى أن نجل " المهندس " من زوجته الأولى، قام بذلك؛ نظرًا للعلاقة الطيبة التى تجمعه بزوجة أبيه. 

- قدما بعد الطلاق عددا من الأعمال معًا.
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