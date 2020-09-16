بعد رحيله المفاجئ عن الزمالك.. قرار جديد من كارتيرون

قرّر الفرنسي باتريس كارتيرون، الرحيل بطائرة إلى فرنسا؛ من أجل قضاء إجازة قصيرة مع أسرته، قبل التوجّه إلى السعودية؛ لتولي تدريب فريق التعاون.
وعلم "صدى البلد" أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، وقع عقدًا مع التعاون السعودي، بمقابل يفوق الـ 3 ملايين دولار سنويًا.
وأبلغ كارتيرون، إدارة الزمالك، بدفع الشرط الجزائي، والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس النادي إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده؛ لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ تعاقده.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق، أمس؛ استعدادًا للقاء أسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.