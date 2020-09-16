بعد رحيله المفاجئ عن الزمالك.. قرار جديد من كارتيرون

قرّر الفرنسي باتريس كارتيرون، الرحيل بطائرة إلى فرنسا؛ من أجل قضاء إجازة قصيرة مع أسرته، قبل التوجّه إلى السعودية؛ لتولي تدريب فريق التعاون.





وعلم "صدى البلد" أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، وقع عقدًا مع التعاون السعودي ، بمقابل يفوق الـ 3 ملايين دولار سنويًا.





وأبلغ كارتيرون ، إدارة الزمالك ، بدفع الشرط الجزائي ، والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس النادي إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده؛ لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ تعاقده.



