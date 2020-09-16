جماهير الزمالك تتصدر تويتر بهاشتاج #احنا_في_ضهر_الزمالك

تصدر هاشتاج #احنا_في_ضهر_الزمالك موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن تدريب الفريق.





وكان قد دشن جماهير الزمالك الهاشتاج دعما منها لناديها بعدما رحل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وسط مفاجأة غير متوقعة من الفرنسي للجماهير, خاصة وأنه كان قد حصل على بطولتين مع الزمالك خلال الموسم الحالي.









وقد تفاعلت جماهير الزمالك علي الهاشتاج وجاءت ردودهم كالآتي:





الزماااالك كبير وهيفضل كبير بجماهيره لازم الرغبه في الفوز بالبطولة لازم يزيد افريقيا ياابطال





احنا الزمالك احنا الابطال احنا اكثر نادي توج ببطولات ف موسم واحد





احنا الملووك ال مفيش حاجه تهزنا ودايما مع فريقنا في كل مكان وفي اي ظروف مهما كانت احنا الزمالك وكفي





يرحل من يرحل ونبقى دوما سند وعون لك دائما وابدا ..





ربوا اولادكم علي حب الزمالك والزمالك وطن والوطن لايخان













وكان قد عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لإخطارهم بكواليس قرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، بالرحيل عن النادي في الفترة الحالية، وقيامه بفسخ التعاقد وسداد الشرط الجزائي.





وأكد "مرتضى"، أن الزمالك لديه لاعبون على أعلى مستوى؛ لأنهم هم من يشاركون في المباريات ويؤدون في الملعب، بغض النظر عن أي مدير فني.