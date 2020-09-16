تريند الفن| حقيقة إصابة هنا الزاهد بـ فيروس كورونا.. وأحمد حلمي يعود للدراما بعد غياب 27 عاماً

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نفى النجم أحمد فهمي، إصابة زوجته، الفنانة هنا الزاهد، بفيروس كورونا، وذلك خلال لقائه في برنامج "et بالعربي".

أوضح "فهمي" خلال الحوار، أن المسحة التي أجرتها هنا الزاهد، جاءت سلبية، وأن ما تشعر به هو نزلة برد.





كشف النجم أحمد حلمى عن عودته للدراما مرة أخرى؛ بعد انقطاع دام لمدة 27 عامًا، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.





وقال "حلمى" من خلال البرنامج إنه يقوم بتحضير مسلسل جديد؛ ليخوض به الماراثون الرمضاني 2021؛ بعد انقطاع دام 27 عامًا منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993.



