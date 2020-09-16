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ثقافة

فى ملتقى النيل و البحر .. متحف رشيد يحكي كفاح شعب ضد الاحتلال

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
متحف رشيد
متحف رشيد
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محمد الاسكندرانى
متحف رشيد القومى ذلك الموقع المميز بلقاء النيل و البحر المتوسط ، الكائن بمحافظ البحيرة ، حيث يعد الابرز بين نظرائه ، لعرض فنون العمارة الإسلامية.

يستضيف بيت عرب كلى الذي شيد بالقرن الثامن عشر، تراث متحف رشيد القومى ، ليعرض على 4 طوابق ، تبرز جمال فنون العمارة الإسلامية وتاريخها .

يحتوى متحف رشيد على ، أعمالا توثق تاريخ وكفاح رشيد وشعبها الأبي ، بالإضافة إلى تاريخ كفاحها بالمعارك، ضد المحتل الفرنسي و الإنجليزي ، التى جسدت اروع ملاحم الوطنية ، والنضال ضد كل معتدي على أرض مصر .

أثناء تجولك بمتحف رشيد ستري صورا ، تؤرخ معيشة اهل رشيد وصناعتهم و مخطوطات ، ولاتنسي ان تشاهد نسخة حجر رشيد التى تم اكتشافاها عام 1799 ، بالإضافة إلى العديد من الآثار الإسلامية .

يكشف لك المتحف عن أبرز الأسلحة المستخدمة قديما ، البنادق و السيوف ، و المقاعد المطرزة على الشكل الإسلامي ، جميعها تحف ستبهرك .
كما يستقبل المتحف ،ورش تدريبية وثقافية في مختلف المجالات ،والعمل على إحياء الحرف التراثية ، لمدينة رشيد .

فى ملتقى النيل و البحر .. متحف رشيد يحكي كفاح شعب ضد الاحتلال
فى ملتقى النيل و البحر .. متحف رشيد يحكي كفاح شعب ضد الاحتلال
فى ملتقى النيل و البحر .. متحف رشيد يحكي كفاح شعب ضد الاحتلال
فى ملتقى النيل و البحر .. متحف رشيد يحكي كفاح شعب ضد الاحتلال
فى ملتقى النيل و البحر .. متحف رشيد يحكي كفاح شعب ضد الاحتلال
فى ملتقى النيل و البحر .. متحف رشيد يحكي كفاح شعب ضد الاحتلال
فى ملتقى النيل و البحر .. متحف رشيد يحكي كفاح شعب ضد الاحتلال
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